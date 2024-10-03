Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 03.10.2024 13:04

Gök bilimciler, yapay zekadan faydalanarak üçlü yıldız sistemini keşfetti

Gök bilimciler, yapay zekadan yararlanarak ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'nun (TESS) verileriyle "benzersiz" üçlü yıldız sistemini keşfetti.

Gök bilimciler, yapay zekadan faydalanarak üçlü yıldız sistemini keşfetti

Science Daily dergisinin haberine göre, profesyonel ve amatör gök bilimcilerden oluşan ekip, TESS'in yakaladığı "flaş ışıkları"nı yapay zeka kullanarak inceledi.

Gök bilimciler, incelemeler sonucu "benzersiz" üçlü yıldız sistemini keşfetti.

"TIC 290061484" olarak isimlendirilen yıldız sistemindeki yörüngelerinde yaklaşık iki günde dönen iki yıldıza 25 günde dönen üçüncü yıldızın eşlik ettiği belirlendi.

Bu bulguyla, üçlü yıldız sisteminde tespit edilen 33 günlük dönme hızı rekoru geçilmiş oldu.

Çalışma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) fizikçi Saul Rappaport, yaptığı açıklamada, "Böyle bir sistemi tespit etmek heyecan verici çünkü nadiren bulunurlar ancak mevcut sayımların gösterdiğinden de yaygın olabilirler" ifadesini kullandı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsünden Veselin Kostov da yapay zekayla uydulardan elde edilen verilerin daha iyi anlaşılabildiğini belirtti.

Kostov, bu kapsamda yıldızların yörüngelerini, kütlelerini, boyutlarını ve sıcaklıklarını ölçebildiklerini kaydederek, "Bununla sistemin nasıl oluştuğunu inceleyebilir ve nasıl evrilebileceğini tahmin edebiliriz" bilgisini paylaştı.

Araştırmanın bulguları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
NASA Yapay Zeka
Sıradaki Haber
İlk TEKNOFEST'ten bu yana yarışmacı sayısı 80 kat arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Bakan Fidan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
15:06
Vakıf Katılım'ın Cumhuriyet’in 100. yılı reklam filmine uluslararası ödül
15:04
Libya Başbakanı Dibeybe, Türk şirketin yaptığı yolun ilk etabını açtı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
14:56
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
14:40
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
TEKNOFEST'in 1.5 Adana'sı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ