Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.10.2024 18:53

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz Bakanlık olarak yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz." dedi.

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bolat, TEKNOFEST'in ikinci gününde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile etkinlik alanını gezerek, stantları dolaştı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, bütün Adana'nın akın akın TEKNOFEST alanına aktığını dile getirdi.

Türkiye'nin yegane teknoloji havacılık ve savunma sanayi festivali olan ve 1 milyonun üstünde yarışmacının iştirak ettiğini anlatan Bolat, bu TEKNOFEST'in 10. defa Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bolat, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını tebrik ederek, "Halkın teknolojide kalkınmada, havacılıkta ve savunma sanayindeki başarısıyla gururlanmak, iftihar etmek ve milli birlik içinde yer aldığını göstermek için TEKNOFEST'e çok büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz

"Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz"

Hükümet olarak TEKNOFEST'in yanında olduklarını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin teknoloji de çok büyük ilerlemeler sağladığına dikkati çekti.

Bolat, özellikle son 20 yılda teknopark sayısının 3'ten 102'ye çıktığını, teknoloji merkezlerinin sayısının da 1600'ü aştığını ifade etti.

Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz Bakanlık olarak yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz. 20 yıl önce yıllık 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeden bugün 5,5 milyar dolar savunma sanayi olan ülke konumundayız, yıl sonuna kadar 6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde 12 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahibiz. Türkiye bugün 185 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihraç eden bir savunma tedarikçisi, üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna ulaştı.

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz

Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordine ettiği ve yönettiği 800'ün üzerinde projeler ve 100 binlerce kişi savunma sanayide, teknolojide bilişim alanında çalışıyor. Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz. Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi.

Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da ambargosuz olarak birçok ülkenin tedarik ihtiyacını karşılayacak konuma ulaşmış durumdayız, çok daha güzel günler bizleri bekliyor."

Bakan Bolat: Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz

Otellerin fahiş fiyat uygulaması

Bolat, TEKNOFEST Adana kapsamında bazı otellerin gecelik 20-30 bin lira gibi fahiş fiyat uyguladığı ve buna karşı Bakanlığın bir denetiminin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Biz zaten denetimler yapıyoruz. Buna tevessül edenler için söylenecek tek söz, bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür. Adana halkına ve TEKNOFEST'i görmek için Adana'ya gelen vatandaşlarımıza böyle bir muamele asla kabul edemeyiz. Gerekli cezaları vereceğiz." cevabını verdi.

ETİKETLER
Ömer Bolat Teknofest Yazılım
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin daha da güçlenmesini hedefliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alabora oldu: En az 78 ölü
19:48
Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını kurtardı
19:42
Dışişleri: Zürih'te yaralanan Aras'ın durumu yakından takip ediliyor
19:15
Şehidimiz Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi
19:08
IMF'den uyarı: Orta Doğu'daki çatışmaların önemli ekonomik sonuçları olabilir
18:49
Fırtına bulutlarında yeni bir tür gama ışını emisyonu saptadı
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
Diyarbakır Müzesini ziyaret edenler hatıra "sikke" basıyor
FOTO FOKUS
Turist kafilesindeki erkekler camide saygılarından etek giyip gezdi
Turist kafilesindeki erkekler camide saygılarından etek giyip gezdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ