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Ekonomi
TRT Haber 03.10.2024 15:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin daha da güçlenmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin daha da güçlenmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi.

Programa duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Tüketici enflasyonu 2024 yılı eylül ayında yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon da bir önceki aya göre 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 düzeyine indi. Böylece yıllık enflasyondaki gerileme son 4 ayda 26 puanın üzerinde gerçekleşti.

Enflasyonda düşüş devam ediyor
Enflasyonda düşüş devam ediyor

Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış geçtiğimiz aya göre azalarak ağustos ayında yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık üretici enflasyonu 2024 yılı mayıs ayında yüzde 57,68 seviyesinden kademeli bir şekilde yüzde 33,09 seviyesine indi. Yurt içi ÜFE’nin, 15 aydır tüketici enflasyonunun altındaki seyrine devam etmesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıların da azaldığını göstermektedir.

Dönemsel fiyatlama etkisinin azalması ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışının düzelmesinin yanı sıra yapısal reformlarımız ile enflasyondaki ataletin de kırılacağını öngörüyoruz.

Bölgesel ve küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini artırmak ve toplumsal refahı ilerletmek amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz. 

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