Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı.

Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu gurur milletimizin...



NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz.



#MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor! pic.twitter.com/YReQznlbyp — Haluk Bayraktar (@haluk) May 24, 2021

Selçuk Bayraktar: Sınıfında dünyanın en iyisi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi" sözlerini kullandı.

Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak."