Türkiye'de yapılan kuşaklara göre internet kullanıcılığı araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre dedeler Facebook, torunlar ise Instagram kullanıyor.

65 yaş üstünün tercihi Facebook

Facebook'u daha çok kullandığını söyleyen 65 yas üstü bir vatandaş, "Facebook'u daha çok kullanıyorum. Öyle bakıyorum sadece. Chatleşme bazen yapıyorum" dedi.

65 yaş üstü kullanıcıların yüzde 57'si interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanıyor. Bunun için de en çok Facebook'u tercih ediyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Z kuşağı Instagram'ı tercih ediyor

İnternet çağında dünyaya gelen Z kuşağının ise yüzde 74'ü sosyal medyayı zaman geçirmek için kullanıyor. Bunun için de en çok Instagram'ı tercih ediyor.

Gençlerden biri, "Sosyal medyada en çok Instagram'ı tercih ediyorum. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum, hikayelere falan bakıyorum" diye konuştu.

Bütün bu istatistiklerin içinde yer almayan gençler de var aslında.

O gençlerden biri, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada işim yok. Çok zaman alan bir şey olduğu için, benim de zamana ihtiyacım olduğu için bana gereksiz geliyor."

Haber: Sümeyye Köse

Kamera: Fatih Özdemir