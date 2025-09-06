Bakan Kacır: Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkı açılıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın final etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) Küçükçekmece'deki yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, bu yolculuğun en önemli unsurlarından birinin Türkiye'nin kendi enerjisini kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke olabilmesi olduğunu vurguladı.

Son 23 yılda enerjiye yurt dışından ithal edilen temel enerji kaynaklarına 1 trilyon dolara yakın ödeme yapıldığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi enerjimizi, kendi imkanlarımızla geliştirmek, üretmek hem nükleerde hem yenilenebilir enerjide attığımız, atacağımız adımlar Türkiye'nin müreffeh yarınlara erişebilmesi için kalkınma yolculuğunda daha yüksek bir ivme elde edebilmesi için çok değerli. Önümüzde daha fazla enerji ihtiyacı var. Dünyada dönüşüm rüzgarının en önemli unsuru yapay zeka ve yapay zeka dediğimizde aslında hiper ölçek veri merkezlerinden bahsediyoruz ve bu veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz enerji kaynaklarından bahsediyoruz. Dünyada büyük teknoloji şirketleri artık kendi nükleer santrallerini, kendi veri merkezlerini kurmak ya da aktif olmayan nükleer santralleri veri merkezleri için yeniden aktive etme yoluna yönelmiş durumdalar. Dolayısıyla bizim de önümüzdeki dönemde yapay zeka yarışında güçlü olabilmemizin yolu kesintisiz enerji kaynaklarıyla daha fazla sahiplenmemizden ve nükleer enerjiyi bu anlamda yatırım yapabilmemizden geçecek."

"31 ülkede 416 reaktör halihazırda işletmede"

Kacır, "Türkiye bu alanda keşke daha hızlı hareket edebilseydi diyebiliriz. Çünkü bugün biliyoruz ki dünyada 31 ülkede 416 reaktör halihazırda işletmede." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi sayesinde ilk nükleer reaktörün Akkuyu'da inşa edildiğini ifade eden Kacır, peşinden ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşasının da gerçekleşeceğini, küçük modüler reaktörlerle Türkiye'nin enerji kaynağında nükleeri ana unsurlardan biri haline getireceğini dile getirdi.

Türkiye'nin bütün alanlarda kendi teknolojisini geliştirmesinin bir zorunluluk olduğunu belirten Kacır, sadece savunma sanayisinde değil her daim uyguladıklarını açıkladı.

Kacır, "Ulaştırmadan enerjiye, finanstan tarıma, gıdaya, sağlığa tüm alanlarda Türkiye'nin kendi teknolojisini kendi insan kaynağının alın teriyle, akıl teriyle geliştirmesi mutlak bir zorunluluk." dedi.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST ile yine kurduğumuz araştırma geliştirme inovasyon altyapılarıyla Türk gençlerinin müteşebbislerinin önündeki engelleri kaldırmayı en önemli vazifemiz addediyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu yarışmalarda bugün izlediğimiz genç kardeşlerimiz, mühendislerimiz hem Türkiye'nin kritik projelerinde önemli sorumluluklar üstlenmeyi sürdürecek hem de kendi girişimlerini kurarak bu yolculukta inşallah kendi projelerini adım adım hayata geçirme imkanına sahip olacaklar.

Kalkınma aslında bütün bir yolculuk. Savunma sanayisinde geliştikçe malzeme teknolojilerinde gelişiyorsunuz. Malzeme de geliştikçe enerjide, enerjide geliştikçe tıp teknolojilerinde

adım adım teknolojinin tüm alanlarında eş zamanlı olarak aslında önemli kazanımlar elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bizlere düşen bütün bu alanlarda eş zamanlı olarak sizin önünüzü açacak fırsatları ortaya koyabilmek diye düşünüyoruz. Nükleer özelinde bir yandan araştırma geliştirme inovasyon teknoloji geliştirme tarafı kıymetli ve kritikken bu alana özgü olarak denetim, düzenleme ve piyasa tarafı da çok kritik."

Türkiye'de halihazırda 110 teknopark olduğunu ifade eden Kacır, "Bu teknoparklarda bu alanlarda çalışan teknoloji girişimlerimiz var. Bunlara önemli katkılar sunmaya devam ederken paydaşlarımızın pek çoğunun da katılımıyla Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkını da önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kacır, "Tabii bugün çok önemli bir yerdeyiz. Aslında bu meselenin Türkiye'de tohumlarının atıldığı bir kampüsteyiz. Ümit ediyorum ki bu kampüs önümüzdeki dönemde de yeni nesil nükleer santrallerde Türkiye'nin kendi projelerini hayata geçirmesinin de adresi olacak bu vesileyle." açıklamasında bulundu.

Etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve öğrenciler katıldı.