Az Bulutlu 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 06.09.2025 10:32

Türkiye'nin "N Süper Uygulaması"nı gençler tasarlıyor

Sosyal medya, mesajlaşma, ulaşım, ödeme ve yemek siparişi hizmetlerini tek çatı altında buluşturacak "süper uygulama" NSosyal Super App için gençler, TEKNOFEST’te kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye'nin "N Süper Uygulaması"nı gençler tasarlıyor

Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında KÜME Vakfı yürütücülüğünde düzenlenecek NSosyal Super App Creathon, genç tasarımcıları geleceğin dijital dünyasına yön verecek “süper uygulama” deneyimini hayata geçirmeye davet ediyor.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen NSosyal Super App Creathon yarışmasında öğrenciler; sosyal medya, mesajlaşma, yemek siparişi, ulaşım ve ödeme modüllerini tek bir çatı altında buluşturan, kullanıcı dostu ve estetik bir “Super App” tasarlayacak. Katılımcılardan, kullanıcı davranışlarını analiz ederek sezgisel, erişilebilir ve ölçeklenebilir prototipler geliştirmeleri bekleniyor.

Finale kalan takımlar, 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında 36 saat boyunca sürecek Creathon’da projelerini hayata geçirecek. Yarışmanın sonunda yapılacak jüri değerlendirmesiyle en yenilikçi ve başarılı tasarımlar seçilecek. Dereceye giren projeler, yalnızca nakdi ödüllerle değil; aynı zamanda TEKNOFEST ekosistemi içinde yatırımcılarla bir araya gelerek fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatıyla da ödüllendirilecek.

Projeler; yenilikçilik, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, teknik uygulanabilirlik, sunum performansı ve özgünlük kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler ise, UI/UX uzmanları, yazılım mühendisleri, grafik tasarımcılar ve girişimcilik alanında deneyimli temsilcilerden oluşan jüri heyeti gerçekleştirecek. Yarışmada birinciliğe ulaşan ekip 250 bin TL, ikincilik ödülünü kazanan ekip 150 bin TL, üçüncülüğü elde eden ekip ise 100 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışma başvuruları, 11 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar TEKNOFEST’in resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Katılım, en az 1 en fazla 3 kişilik takımlar halinde sağlanabilecek.
N’SOSYAL Super App Creathon yarışmasına dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilirsiniz.
 

ETİKETLER
Teknofest Uzay
Sıradaki Haber
TEKNOFEST "İnsansız Kara Aracı Yarışması" finalleri Tekirdağ’da devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
11:49
Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücünün 25 yıla kadar hapsi istendi
11:38
Yılın 8 ayında hava yoluyla 162,6 milyon yolcu seyahat etti
11:32
Diyarbakır'da depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
11:34
Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Kış"ın prömiyerini yapacak
11:27
TÜBİTAK, hassas teknolojiler konusunda Ufuk Avrupa ülkeleriyle çalışacak
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
FOTO FOKUS
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
Milli kamera ASELFLIR 600 Ankara'yı görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ