Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 04.09.2025 11:54

USOM, kesinti sebebiyle Google'dan rapor istedi

Ulusal Siber Olaylara Mücadele Merkezi (USOM), Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti nedeniyle Google'dan teknik rapor talep etti.

USOM, kesinti sebebiyle Google'dan rapor istedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, NSosyal hesabından söz konusu kesintiye ilişkin paylaşım yaptı.

Google'a erişimde sorun yaşandı
Google'a erişimde sorun yaşandı

Google, Android ve bağlı servislerinde, Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını bildiren Sayan, şunları ifade etti:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, Google'dan kesinti sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

ETİKETLER
USOM Siber Güvenlik Google BTK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Google'a erişimde sorun yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Körfezray Metrosu'nun temeli cumartesi günü atılacak
12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:13
CHP kurultay davasında yeni gelişme
12:14
TMSF yönetimindeki ICRYPEX Türkiye'de işlem yapılmaya başlandı
12:11
Aliağa'daki Nemport Limanı'nda yangın
12:01
MSB: SDG terör örgütünün süreci sabote eden tavırlarına izin vermeyeceğiz
Tahtalı Barajı tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor
Tahtalı Barajı tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ