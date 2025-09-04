Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 04.09.2025 10:27

Google'a erişimde sorun yaşandı

Google hizmetleri bazı ülkelerde kesintiye uğradı.

Google'a erişimde sorun yaşandı
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erişim probleminin bildirildiği yerleri gösteren harita | Kaynak: X/ofatihsayan[Erişim probleminin bildirildiği yerleri gösteren harita | Kaynak: X/ofatihsayan]

Bakan Sayan ayrıca, "Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." açıklamasını yaptı.

Erişim tekrar sağlandı

Türkiye saatiyle 10.57'de Google servislerine erişim yeniden sağlanabildi.

Kesintinin nedenine ilişkin henüz Google'dan bir açıklama yapılmadı. 

Google
