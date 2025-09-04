Açık 19.8ºC Ankara
Techtimes 04.09.2025 06:51

Apple’ın yapay zeka destekli Siri’si 2026 başında geliyor

Apple, “LLM Siri” adı verilen yeni nesil yapay zeka asistanını 2026’nın başında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, şirket içinde “cevap motoru” (answer engine) olarak tanımlanan bu teknoloji, Siri’nin arama ve bilgiye erişim kabiliyetlerini ileriye taşıyacak.

Apple’ın yapay zeka destekli Siri’si 2026 başında geliyor

LLM Siri, WWDC 2024’te duyurulan ancak ertelenen “tam kapsamlı” yapay zekâlı Siri sürümü değil. Yeni sistem, daha çok web arama motoru benzeri bir işlev üstlenecek. Kullanıcıların sorduğu genel bilgi sorularına farklı kaynaklardan özetlenmiş, kısa ve anlaşılır yanıtlar sunacak.

Apple’ın planına göre, bu özellik önce Siri üzerinden erişilebilir olacak. Ancak zamanla Spotlight arama ve Safari tarayıcısına da entegre edilmesi düşünülüyor. Böylece kullanıcılar sadece metin değil, görsel, multimedya ve yerel bilgiler içeren özetlere de ulaşabilecek.

“Dünya bilgisi cevapları”

Apple yöneticileri bu sürümü şirket içinde “World Knowledge Answers” olarak da adlandırıyor. Teknolojinin, Google ve OpenAI’nin kendi platformlarında sunduğu yapay zekâ destekli arama özetlerine benzer şekilde çalışması bekleniyor.

Analistlere göre LLM Siri, Apple’ın gelecek yıl için planlanan Siri güncellemelerinin bir parçası olacak. Net bir çıkış tarihi açıklanmasa da ilk etapta 2026 başı hedefleniyor.

Siri’nin asıl yapay zeka yükseltmesi ertelendi

Apple, 2024’te iPhone 16 lansmanı sırasında Siri’nin üretken yapay zekâ özelliklerini tanıtmıştı. Ancak şirket bu yükseltmeyi geciktirdi ve bazı kullanıcılar, “yanıltıcı reklam” gerekçesiyle Apple’a dava açtı.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği “tam kapsamlı” Siri yükseltmesinin ise kimi tahminlere göre 2027’de iOS 28 (yeni adıyla iOS 20) sürümüyle gelmesi bekleniyor. Ancak Apple’ın LLM Siri’yi daha erken, 2026’da devreye alması ihtimali giderek güçleniyor.

Apple Yapay Zeka
