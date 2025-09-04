Açık 19.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.09.2025 06:28

ABD'de yargıç, Trump'ın Harvard'ın fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı buldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açtı.

ABD'de yargıç, Trump'ın Harvard'ın fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı buldu

ABD basınına göre, Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesinin ve çalışanlarının Trump'ın kararına karşı açtığı dava hakkında 84 sayfalık kararını açıkladı.

Kararda, Trump'ın söz konusu kararının anayasanın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğunu belirten yargıç, fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmetti.

Trump yönetiminin Harvard'ın antisemitizm ile mücadelede geç kaldığı gerekçesiyle fonları kestiğine işaret eden Burroughs, "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

