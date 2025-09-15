ASELSAN, Tekno Macera alanı ile TEKNOFEST neslini ağırlayacak

ASELSAN, 50. gurur yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST’in en büyük katılımcıları arasında yer alacak.

Türkiye’nin teknoloji lideri ASELSAN, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan festivalde milli teknolojilerini vitrine çıkaracak.

ASELSAN, sualtı sistemlerinden hava savunma sistemlerine, haberleşmeden tank modernizasyona uzanan 35 oyun değiştirici teknolojisini, TEKNOFEST nesliyle buluşturacak.

Mercanlardan yıldızlara bir yolculuk

ASELSAN’ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera da TEKNOFEST İstanbul’da çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. ASELSAN’ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için başlattığı uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST İstanbul’da “Mercanlardan Yıldızlara” konseptiyle gerçekleştirilecek. Teknoloji meraklısı çocuklar, Tekno Macera alanında “Yıldızlara Doğru” bir yolculuğuna çıkacak.

ASELSAN, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gençlerin kıyasıya yarıştığı İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması ile Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışmasının yürütücülüğünü üstleniyor.

Festival alanının tamamı ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli güvenlik kameralarıyla izlenecek. Kameralardan alınan görüntüler, anında TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarılacak.

"Yeni başarı hikayeleri yazacağız"

“Ülkemizin geleceğini şekillendireceğimiz TEKNOFEST gençliği ile yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” diyen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, festivalle ilgili şunları kaydetti;

TEKNOFEST ile ülkemiz genelinde teknoloji ve bilime olan ilgi, dalga dalga yayılıyor. ASELSAN olarak ilk düzenlendiği andan beri TEKNOFEST’lerin ana aktörlerinden biriyiz. TEKNOFEST İstanbul vesilesiyle her alanda fark yaratan teknolojilerimizi halkımızla buluşturacağız.

Milli Teknoloji Hamlesinin filizlendiği TEKNOFEST’ler sayesinde ülkesi için hayalleri olan gençlerimizle bir araya geliyor, onların fikirlerini alıyoruz. ASELSAN’ın ikinci 50 yılında oyun değiştiren teknolojilerimizi de, TEKNOFEST gençliğinin dinamizmi, heyecanı ve fikirleri ile birlikte geliştireceğiz. Böylece geçmişte hayal dahi edilemeyen ileri teknolojileri milletimize armağan edeceğiz. Bu nedenle, kalbi TEKNOFEST için atan herkesi İstanbul’daki teknoloji şölenine davet ediyorum.