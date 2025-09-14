Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

Bakan Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi ile yapay zekâdan savunmaya, kimyadan çeliğe kadar uzanan yüksek enerji ihtiyacını yerli, karbonsuz ve kesintisiz çözümlerle karşılamayı hedeflediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Başlattığımız ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı’ ile; enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla, ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açıyor; bağımsızlığını ve gücünü perçinliyor.”

Çağrıya başvurular 31 Aralık 2025 tarihine kadar http://rip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.