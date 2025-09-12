TÜRKSAT 7A için çalışmalar başladı

Aksaray Tuz Gölü'nde bulunan Hisar Atış Alanı'nda TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın final atışlarını izleyen Atalay, TEKNOFEST'in ülke sınırlarını aştığını, dünyadaki en büyük teknoloji festivali haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin teknolojik alanda inanılmaz işler yaptığını vurgulayan Atalay, "Savunma sanayimiz başta olmak üzere yaptığımız her şey dünyanın dikkatini çekiyor. TÜRKSAT da bu konuda çok ileride. Şu anda gökyüzünde 6 uydumuz var. TÜRKSAT 6A uydumuz hariç bütün uydularımızı dışarıdan aldık. Son uydumuz olan 6A'yı tamamen Türk mühendislerle tasarladık ve ürettik" diye konuştu.

"Çalışmalarına şimdiden başladık"

Atalay, TÜRKSAT 6A Uydu Projesi'nin Türkiye'nin en büyük bütçeli AR-GE projesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 80'in üzerinde yerlilik payıyla Türk mühendislerince tasarlanmış ve üretilmiş bir uydu. Uyduların belirli bir ömrü var. Ömrünü tamamlayan uydular devre dışı bırakılıyor. Mutlaka yerine yeni bir uydu koymanız gerekiyor. Bu kapsamda bir uydumuzun ömrünün sonuna yaklaştık. Onun yerine önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bir uydu koyma zorunluluğumuz var. Bunun adı 7A olacak. Onun çalışmalarına da şimdiden başladık. TÜRKSAT 7A uydumuz 6A uydusundan daha kapasiteli ve daha yüksek teknolojiye sahip olacak. 7A uydusuyla devletimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacağız."

Atalay, 6A uydusuyla Türkiye'de bir uydu üretebilme ekosistemi oluşturduklarını ifade etti.

Paydaşlarla 6A'da elde edilen tecrübe ve yeteneği daha da geliştirerek 7A uydusunu yapacaklarını aktaran Atalay, "7A'nın, 3-4 yıl içerisinde uzaydaki yerini alması için çalışmalarımızı planlıyoruz. Türkiye uzay platformunun her alanında olmak durumundadır. Uzay alanı Türkiye'nin yer yüzündeki garantisi ve güvencesi olacaktır. Artık karasal savaşlar olmuyor, tanklarla savaş dönemi bitti. Görüyorsunuz mevcutta havadan savaşlar oluyor. Bu gerçek de bizi buna yönlendiriyor. Uzayda çok daha güçlü olmalıyız. Uzayda en güçlü olan ülke değiliz ama güçlüler arasındayız." ifadelerini kullandı.

"THY uçakları artık TÜRKSAT uyduları üzerinden dünyaya bağlanacak"

Atalay, TÜRKSAT'ın bölgede en güçlü operatör olduğunu, küresel operatör olmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Küresel bir oyuncu olmak için önemli projelere imza atıldığını aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları uçakları içerisindeki internet bağlantısını sağlamak üzere bir çalışma yürütüyoruz. Dünyanın her yerine uçan THY uçakları artık TÜRKSAT uyduları üzerinden dünyaya bağlanacak. Şu anda THY'nin uçaklarında başka yabancı operatörlerin internet ve içerik paylaşımları yaptığı platformlar var. Onlardan çok daha kaliteli, hızlı ve ekonomik internet hizmeti sağlayacağız. Öncelikle kendi uydularımızın kapsadığı alanlardan yani dünyanın 3'te 2'sini kapsıyor pozisyondayız. Kapsayamadığımız yerlerde de başka ülkelerin uydularını kullanarak THY'nin her uçtuğu noktaya hizmetimizi vermeyi hedefliyoruz. Projemiz önemli bir aşamaya geldi. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle sözleşmesini imzalayacağız."