Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 13.09.2025 20:51

Türkiye'de teknopark sayısı 113'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kuruluş kararı yayımlanan 3 teknoloji geliştirme bölgesiyle teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de teknopark sayısı 113'e yükseldi

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

"Teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113’e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır NSosyal
Sıradaki Haber
TÜRKSAT 7A için çalışmalar başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:41
Sakarya Zaferi'nin 104. yılında Dua Tepe'de selamlama uçuşu
21:22
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
21:16
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Sakarya Zaferi kutlu olsun
20:25
Berlin'de "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla barış gösterisi yapıldı
20:19
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
18:26
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal altyapıya sahibiz
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
FOTO FOKUS
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
Su borusu patladı: AVM otoparkını su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ