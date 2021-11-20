Altındağ'da açılan Usturlab Deneyim Merkezin'de ilk ay robotik kodlama, sanat, astronomi ve temel bilim alanında eğitimler verilecek.

Merkezin açılış töreninde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, avukatlık yaptığı yıllarda Ankara Kalesi'nde çocuklar için gönüllü öğretmenlik yaptığını, o zamanlar Altındağ'da çocuklar için bilimsel faaliyet veren bir merkezin hayalini kurduğunu anlattı.

Yıldız, bilimin kümülatif bir şekilde ilerlediğini ve İslam medeniyetinin bu birikime çok önemli katkıları olduğunu söyledi:

"Bizim bunu hatırlamamız lazım. Çünkü öz güven çok önemli ve değerli. 'Biz yaptık' diyebilmek çok önemli. Bu, başka birisinin yaptığını göz ardı etmek değil ama bizim de sunduğumuz katkıyı kimse göz ardı edemez. O noktada İbn-i Batuta da bizim, El-Harizmi de bizim, El-Cezeri de bizim."



"Çocukların gerçeklikle buluşması çok önemli"

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da merkeze gelecek çocukları keşfe çıkarıp onların yanında olmak istediklerini belirterek, "Belediyecilik yalnızca yol, kaldırım, asfalt yapmak değil. Bölgenin gelişimi, değişimi ve çocukların, gençlerin kendilerini keşfetmeleri de önemli bizim için." diye konuştu.





Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıcan ise yoğun bir dijitalleşme çağı yaşandığının altını çizerek çağdaş insanın gerçeklikten yoğun bir şekilde koptuğuna işaret etti.

Çocukların sanallıktan çıkıp gerçeklikle bulaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, yoğun bir enformasyon bombardımanının yaşandığına dikkat çekti.

Çocukların gelişimini önemseyen süreçlerin eğitim politikalarına dahil edilmesi gerektiğini belirten Arıcan, bu anlamda Usturlab Deneyim Merkezi'nin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Hedef bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak

Usturlab Genel Müdürü Ceylan, geçmişte insanların Usturlab cihazını kullanarak yönlerini tayin ettiğini hatırlatarak "Usturlab Deneyim Merkezine gelen çocuklar da bu deneyim merkezini kullanarak geleceği inşa etsinler. O yüzden biz bu merkeze bu adı verdik." dedi.

Ceylan, hedeflerinin bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu da sözlerine ekledi.