Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yeni eğitim dönemi burs başvuruları başladı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Özdemir Bayraktar adına verilecek Milli Teknoloji Burslarının duyurusunu T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.

3 kategoride burs desteği

Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı kategoride burs verilecek.

T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alan 100 öğrenci, 10 ay boyunca bin 200 lira burs alacak.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören 400 öğrenci de aynı şekilde aylık bin 200 liralık burstan yararlanacak.

Son başvuru 30 Kasım

Eğitim Desteği Burs Programından ise bu yıl bin 500 kişi faydalanacak.

Ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencilere 750'şer lira burs verilecek.

Burs programından yararlanmak isteyen öğrencilerin Türkiye Teknoloji Takımı'nın internet sitesinden 30 Kasım'a kadar başvuru yapması gerekiyor.