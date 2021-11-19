Türk bilim insanları, işitme problemi olan hastalar için "Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" geliştirdi.



Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, tasarladıkları ve patentini aldıkları buluşun hasta uygulamalarındaki ilk sonuçlarında, işitme cihazlarında verimliliği yüzde 15 artırdığını söyledi.

Çalışmada Prof. Dr. Uzun, merkezin müdür yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara yer aldı.



Çalışmayı yapan ekip, Avustralya Patent Enstitüsünden 2021 yılı başında uluslararası patent aldı.

"Oldukça olumlu sonuçlar elde ettik"

Buluş, mevcut teknolojilerdeki temel çalışma prensibini ve buna bağlı olarak yazılımsal algoritmayı ve donanımı değiştiriyor.

Prof. Dr. Uzun, işitmede mevcut yardımcı protezlerin verimliliğinin istenen düzeyde olmamasından yola çıkarak iç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıkladıklarını anlattı.

Uzun, etik kurul onaylarının alınmasının ardından buluşun hastalarda denenmeye başlandığını ve sevindirici sonuçlar alındığını söyledi:

"Biyonik kulak kullanan hastalar gürültülü ortamda işitmede, konuşulanları ayırt etmede biraz zorluk yaşıyorlar. Bu nedenle verimliliği artırmak gerekiyordu. Bizim daha önce yaptığımız çalışmalara dayanarak bulduğumuz mekanizma, mevcut mekanizmalardan çok farklı bir çalışma. Bunun üzerine kurguladığımız ve patentini aldığımız bu işlevi etik kurulun onaylarından sonra hastalar üzerinde denemeye başladık. Aldığımız erken verilere göre oldukça olumlu ve yüz güldürücü sonuçlar elde ettik. İlk veriler mevcut verimliliği yüzde 15 daha artırdığı yönünde."