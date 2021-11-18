Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Elon Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem." dedi.

Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk kez bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

NASA, "Artemis" programı için SpaceX'i seçmişti

NASA, nisan ayında "Artemis" programı çerçevesinde 2025'te Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu.

5'inci denemede güvenli bir şekilde yere indirildi

SpaceX, Starship'in SN15 prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.

Mars'a insanlı seferler planlanıyor

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burası basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.