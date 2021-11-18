TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un, 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek Sunumu'nu dinledi.

"Günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz"



Türkiye'nin internet bağımlılığı noktasında değerlendirme yapan Koç, yediden yetmişe herkesin dünya ortalamasında bir saatten fazla internette zaman geçirdiğini söyledi.

Koç, şunları söyledi:

"We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bu bağlılığımızı ortaya koymakta. Ülkemizde internette geçirilen günlük süre 7 saat 57 dakika. Günlük uyku ihtiyacımızın 8 saat olduğu düşünülürse, günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz. Yediden yetmişe, hepimiz internette dünya ortalamasından bir saatten daha fazla vakit harcıyoruz."

“Toplumların Covid-19 öncesi kalıplara dönmesi artık pek olası değil”

Dijital teknolojilerin, daha önce eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ticarete toplumun tüm yönlerine bu oranda dokunmadığına dikkat çeken Koç, "Bu süreç bize gösterdik ki ekonomilerin ve toplumların Covid-19 öncesi kalıplara dönmesi artık pek olası değil. Aslında teknolojiler, değişim süreçlerindeki problem alanlarına çözüm bulan öncülerdir diyebiliriz" dedi.

Başkan Koç, 'dijital dönüşüm' kavramının toplumda 'teknoloji' algısı yarattığını, esasında dijital dönüşümün, dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştiren bütüncül bir dönüşümü ifade ettiğini açıkladı.

“Pandemi döneminde e-Devlet önemli rol oynadı”

Koç, tüm bu dijital gelişim sürecinde, pandemi nedeniyle yaşanan kapanma dönemlerinde, e-Devlet Kapısı'nın insanların işlerini halletmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

2019 yılında 1,1 milyar olan e-Devlet'e toplam giriş sayısının, 2020 yılında ise 2,3 milyarın üzerine çıktığını aktaran Koç, "2021 yılı hedefimiz ise 3 milyar. 10 ayda 2,7 milyarı yakalamış durumdayız. Kullanıcı sayımız 57 milyonu aşmıştır. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.Yürütülen çalışmalarımızın neticesinde ülkemiz uluslararası endekslerde büyük başarılara imza atmaktadır" dedi.

"Siber saldırıların yüzde 85'i insan kaynaklı"

Sunumunda siber saldırılar noktasında da dinleyicileri uyaran Koç, bir kuruma yapılan saldırıda hedefin kurum çalışanı olacağını ve bu hedeften adım adım en üst düzeyde yetkilendirilmiş kişinin hesabına sızarak zararlı yazılımların sunuculara nasıl yerleştirileceğini anlattı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, siber saldırıların yüzde 85’inin insan kaynaklı olduğunun altını çizdi.