Türksat 5B uydusunun uzaya gönderilmesi için geri sayım başladı.

Uydu, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Veri kapasitesi 15 kat artacak

Türksat 5B'nin devreye alınmasıyla, Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak.

TÜRKSAT-5B uydusu; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor. Uydunun devreye alınmasıyla TÜRKSAT A.Ş. haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak.