Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta askeri araç kazasında yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Şırnak'ta askeri araç kazasında ağır yaralanan Cihan Geçit, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım'da askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Şırnak
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