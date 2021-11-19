Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım'da askeri araç kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."