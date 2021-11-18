Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 18, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
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