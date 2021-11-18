Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili gerçekleştirilen seminerler dizisinin sonuncusuna ev sahipliği yaptı.

Seminerler, İçişleri Bakanlığı ve Bişkek Büyükelçiliği tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde 16-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İlk ikisi öğrencilere yönelik olan seminerlerin sonuncusu çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine ve basına yönelik oldu.

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen son seminere Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Temsilcisi Mehmet Davulcu, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Büyükelçilik Müşavirleri, akademisyenler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Kırgızistan’ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Seminer MEDIAMANAS tarafından tüm ülkeye yayınlandı.

Seminerden önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz klibi gösterildi, ardından protokol konuşmaları yapıldı.

"Kırgız dostlarımızı bu konuda aydınlatmaya devam edeceğiz"

Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, konuşmasında, FETÖ’nün sadece Türkiye’nin değil tüm Türk dünyasının sorunu olduğunu, faaliyet gösterdiği ülkeler için oluşturduğu tehdidin özellikle kardeş ülkelerde anlatılmaya devam edileceğini söyledi.

Doğan, "Kırgız toplumunu bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kırgız dostlarımızı bu konuda aydınlatmaya devam edeceğiz. Türkiye’de bu konuda önemli bir mücadele yürüttük ve mücadelemiz hâlâ devam ediyor. Bu örgütün faaliyette bulunduğu ülkeler arasında Kırgızistan da bulunuyor. Biz Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak sadece Türkiye’nin değil Kırgızistan’ın da refahını ve güvenliğini düşünüyoruz." dedi.

"İtirafçı olun ve bir an önce bu yanlış yoldan dönün"

Seminerin sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında da FETÖ'nün açtığı okullar üzerinden meşruiyet kazanmayı amaçladığını söyleyen Doğan, çocuklarını FETÖ okullarında okutan ailelerin bu büyük yanlıştan dönmesini, Türkiye’nin kurduğu uluslararası kalitedeki Kırgızistan Maarif Eğitim Kompleksi imkânından faydalanmasını istedi.

Kırgızistan’daki FETÖ üyelerine itirafçı olup Türk adaletine sığınmaları, çağrısında bulunan Doğan, "Burada kalan örgüt mensuplarına sesleniyorum: Türk adaletine sığının, itirafçı olun ve bir an önce bu yanlış yoldan dönün." dedi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, kendisinin de 25 yıldan fazla süredir terör örgütüyle mücadele ettiğini, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte Türk dünyasının yazgısının değişeceğini ifade eden Rektör Ceylan, Türk Dünyası’nın, düşmanlarına karşı, artık hep birlikte ve çok daha güçlü bir şekilde mücadele edebileceğini vurguladı.

Seminerde Emniyet Müdürü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Okan Kaplan ile Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ertuğrul Uçar, bulunduğu ülkelere de büyük zararlar veren FETÖ’nün gerçek yüzünü Kırgızistanlı katılımcılara çarpıcı örneklerle ve belgelerle gösterdi.

Seminerde, Okan Kaplan, "Sınav Soruşturmaları", Ertuğrul Uçar da "FETÖ İle Mücadele" konulu sunum yaptı.

Seminerin sonunda Büyükelçi Doğan, Rektör Ceylan ve Rektör Vekili Kulmırzayev, Okan Kaplan ile Ertuğrul Uçar'a plaket takdim etti.