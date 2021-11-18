AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"İmran Kılıç beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum."

"Mekanı cennet olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Mesajında şu sözleri kullandı:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"Tüm sevenlerine sabır diliyorum"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında, "Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden, çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başımız sağolsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı:

"Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç’ın vefat haberinden derin bir üzüntü duydum. Sayın Kılıç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağolsun."

"Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmran Kılıç için yayımladığı mesajında şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sn. İmran Kılıç beyefendinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum İmran Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

"Ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sosyal medya hesabında yayımladığı taziye mesajında şu sözleri kullandı:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç ağabeyi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun."

"İlim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İmran Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi:

"Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

"Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, sosyal medyada yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun" dedi.

"Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sn. İmran Kılıç’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

"Tüm Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajında, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

"İmran Kılıç bey, dâr-ı bekaya yürüdü"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yayımladığı mesajında şöyle ifade etti:

"Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç bey, dâr-ı bekaya yürüdü. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, makamı âli olsun."

"Çok üzgünüz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Çok üzgünüz. Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" dedi.

"Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıç için taziye mesajı yayımladı:

"AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."