Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Soylu KADES uygulaması için verilen ödülü aldı
[Fotoğraf: DHA]
2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, KADES ödüle layık görüldü. Ödülü, İçişleri Bakanı Soylu teslim aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katıldı.
Törende, İçişleri Bakanlığı'nın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulaması Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ödüle layık görüldü.
Bakan Soylu, ödülü alarak, KADES'in kadına karşı şiddetle mücadeledeki önlemlerinden sadece biri olduğunu söyledi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı KADES
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