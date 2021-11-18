Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında mehteran coşkusu
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla konser verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalara, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de katıldı.
Mehteran Birliği, kutlamalar kapsamında birbirinden güzel marşları seslendirdi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı KKTC
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