Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz." dedi.

Başbakan Natalia Gavrilita ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanıyla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.