Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz." dedi.
Başbakan Natalia Gavrilita ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanıyla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.
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