AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Sezai Karakoç'un vefatı" hakkındaki konuşmasında, şiir semasının çok köşeli yıldızlarından biri olarak tanımladığı Karakoç'un, kendi tabiriyle, dünya sürgününün sona erdiğini dile getirdi.

Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyen ve şiirlerinden mısralar okuyan Eker, onun edebiyat, şiir ve düşünce dünyasındaki filiz ve sürgünlerinin gençlikte de edebiyatta da görüleceği konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

Tunceli'nin sorunları...

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, "Tunceli'nin sorunları" konuşmasında, iktidarın Tunceli'de ayrımcı politikalar yürüttüğünü savundu. Tunceli'ye yönelik vaatlerin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Şaroğlu, ulaştırma projelerinin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Narenciye üreticilerinin sorunları...

İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlar" konuşmasında, narenciye ihracatçılarının, ihracata yönelik önlemlerle zor duruma düştüğünü ve pazarlarını başka ülkelere kaptırdığını aktardı. İhracatçının sorunlarının çözülmesini talep eden Sıdalı, iktidarın ekonomik acziyetinin bedelini tüm narenciye sektörünün ödediğini iddia etti. Sıdalı, "Akdeniz, Ege bölgeleri size az oy veriyor diye mi eziyet ediyor, kaderlerine terk ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.