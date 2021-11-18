Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'la bir araya geldi.
Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.
#Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüştük. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 18, 2021
Met with Igor Grosu, Speaker of the Parliament of Moldova. Will further develop the parliamentary dimension of our relations. @Parliament_RM pic.twitter.com/BLWQe51G4x
Çavuşoğlu, Vlah'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Gagauz soydaşlarımız Moldova’yla ilişkilerimize güç katıyor" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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