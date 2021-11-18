AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarını Twitter’dan yaptı.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığına dikkati çekti, “Cumhurbaşkanımız bu zülme karşı çıkarak, Yunanistan’ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor” dedi.

"Bu zulme Dünya ve Avrupa susuyor"

Çelik, açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyleyip, Türkiye'ye iftira attığını dile getirdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor.

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı.

Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor.”

Göç İdaresi Başkanlığının Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına dayanarak hazırladığı verilere göre, Yunanistan’ın sadece 2020 yılında 17 bin 245, 2021 yılında ise bugüne kadar 13 bin 261 sığınmacıyı geri ittiğine de işaret eden Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Göç İdaresinin 2017 yılında bu yana yaptığı mülakat sonucu geri itildiğini tespit ettiği yaklaşık 74 bin sığınmacı söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan’ın yalan söylediği bir iddia değil, bir vakıa olarak karşımızda duruyor. Bunlar sadece rakam değil. Ölüme doğru itilen birer can hepsi. Hayalleri, umutları, insanca yaşama hakları olan canlar. Yunanistan bunlara sadece ölüme iterek cevap veriyor."