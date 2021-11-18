Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinden YÖK'e ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, "Yükseköğretimdeki son gelişmeleri ve yapılacak olan çalışmaları ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
2- Yükseköğretimdeki son gelişmeleri ve yapılacak olan çalışmaları ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/wtDRwKf7HP— Erol Özvar (@erolozvar) November 18, 2021
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı YÖK
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