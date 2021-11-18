Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Özvar, "Yükseköğretimdeki son gelişmeleri ve yapılacak olan çalışmaları ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.