Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro destek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa 150 milyon euro ek kaynak sağlanmasına onay verdi.
AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 "evet" oyuyla kabul edildiğini açıkladı.
Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi.
150 milyon euroluk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamındaki nakit desteğini finanse edecek.
Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu Suriyeli Sığınmacı
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