Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova'daki resmi temasları çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. pic.twitter.com/TqIKNDN8bE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2021

"Moldovo ile ilişkilerimiz ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanıyor" diyen Çavuşoğlu, "Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimiz,n 30'uncu yılını birlikte kutlayacağız. Ve gelecek yıl ortak bazı etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Moldova'da seçim süreçlerinin tamamlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Moldova'nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Ve Moldova ile ilişkilerimiz siyaset üstüdür. Yeni hükümet ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugün, Nicu Popescu ile ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Gelecek sene Türkiye-Moldova yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı Moldova'da gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası işbirliği protokolü de imzaladı.