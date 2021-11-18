Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nijer’le ilişkilere büyük önem atfettiğini belirterek, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın işbirliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.
Nijer’de salı günü gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’in terörle mücadele çabalarını desteklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdi.
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