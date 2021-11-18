Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.
Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Koca, ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diledi.
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