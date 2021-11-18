Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.

Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Koca, ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diledi.