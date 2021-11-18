Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile Avusturya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili siyasi istişarelerin, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Gerçekleştirilecek istişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca AB üyelik süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.