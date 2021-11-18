Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile Belarus başta olmak üzere bölgemizdeki düzensiz göç sorunlarını ele aldık." ifadesini kullandı.
AB Türkiye Delegasyonundan alınan bilgiye göre, Schinas'ın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir toplantı yapması bekleniyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Mevlüt Çavuşoğlu
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