Genelkurmay Başkanı Güler, Astsubay Üstçavuş Geçit'in şehit olduğunu anımsatarak, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.