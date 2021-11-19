Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler'den şehit asker için taziye mesajı
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Şırnak Uludere'de askeri araç kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için taziye mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanı Güler, Astsubay Üstçavuş Geçit'in şehit olduğunu anımsatarak, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Yaşar Güler Genelkurmay Şehit
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