Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin testleri sürüyor
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI'nın üçüncü prototipinin test görüntülerini paylaştı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) üçüncü prototipinin testleri yapılıyor.
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'ya ait test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyada yalnızca 4 ülkede üretilebiliyor
4 buçuk ton kalkış ağırlığı olan AKINCI'nın kanat açıklığı 20 metre. Çift motoru bulunan AKINCI, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili yük kapasitesine sahip.
Taarruzi İnsansız Hava aracı, dünyada yalnızca 4 ülkede üretilebiliyor.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı
Sıradaki Haber
Milyonlarca tarihi belge internet üzerinden erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz