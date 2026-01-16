Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2026 08:11

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 2 bin 677'ye yükseldi

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
NASA Ay yüzeyine nükleer reaktör kurmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatı 112 milyar doları geçti
09:19
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
08:49
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
08:13
Sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı
08:01
NASA Ay yüzeyine nükleer reaktör kurmayı planlıyor
08:00
Suudi Arabistan çöllerinde mumyalanmış 7 nadir çita bulundu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
FOTO FOKUS
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
Şehit edilen Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ