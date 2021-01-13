Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde, akademik araştırmalara evden ulaşılabilmesi için "Belgeler evimizde" sloganıyla harekete geçen Devlet Arşivleri Başkanlığı, uçsuz bucaksız arşivini koronavirüsle mücadele döneminde internet üzerinden erişime açtı.

1300'lü yıllardan günümüze kadar 30 milyonun üzerinde tarihi belge, dijital ortama aktarılarak, milyonların erişimine sunuldu.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde kamu kurumları insan odaklı hedeflerini arttırsın ilkesi bizim için bu süreçte şiar olmuştur. Ve biz vatandaşımız bize gelemiyorsa biz vatandaşımızın evine gidelim düşüncesiyle bütün çalışmalarımızı, enerjimizi buraya odakladık." dedi.

6 buçuk milyon dijital belge incelendi

Belge Tarama Sistemi'nden şu ana kadar 550 bin kişi faydalandı. 6 buçuk milyon dijital belge incelenirken, 560 bin belgenin görüntüsü satın alındı.

Kullanıcılar sistem üzerinden belgelerin tamamını görüntüleyebiliyor. Sisteme en fazla ilgi ise öğrenci ve akademisyenlerden.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Ömer Çıttır