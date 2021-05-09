21'inci yüzyılın yerleşim ve konut anlayışını yansıtan akıllı şehirler, insan ve çevre odaklı bir yaşam alanı sunuyor. Doğa ve çevreye uyum sağlıyor, enerji tasarrufuyla geleceği koruyor. Teknolojik donanımıyla da yaşamı kolaylaştırıyor.

Enerji tasarrufu sağlıyor



Mümkün olduğunca az enerji harcayacak yapılar tasarlanıyor. Binaların dış cepheleri karbon emilimini düşürecek şekilde yapılıyor. Havalandırmada ise güneş enerjisinden yararlanılıyor.

Türkiye’de yaygınlaşıyor

Türkiye'de de iklim değişikliği ve enerji ihtiyacının etkisiyle bu alandaki yatırımlar sürüyor.



Akıllı binaların enerji sistemleri, bilgi teknolojilerinin desteğiyle kontrol ediliyor.