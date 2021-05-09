Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akıllı binalar enerjiyi verimli kullanarak doğayı koruyor
Kentleşme arttıkça sürdürülebilir enerjiye dayalı akıllı şehirler de gelişiyor. Bu kapsamda, Türkiye'de de teknolojiyle donatılmış enerji tasarrufu sağlayan konutlar inşa ediliyor. Akıllı binalar, kaynakları verimli kullanarak doğayı da koruyor.
21'inci yüzyılın yerleşim ve konut anlayışını yansıtan akıllı şehirler, insan ve çevre odaklı bir yaşam alanı sunuyor. Doğa ve çevreye uyum sağlıyor, enerji tasarrufuyla geleceği koruyor. Teknolojik donanımıyla da yaşamı kolaylaştırıyor.
Enerji tasarrufu sağlıyor
Mümkün olduğunca az enerji harcayacak yapılar tasarlanıyor. Binaların dış cepheleri karbon emilimini düşürecek şekilde yapılıyor. Havalandırmada ise güneş enerjisinden yararlanılıyor.
Türkiye’de yaygınlaşıyor
Türkiye'de de iklim değişikliği ve enerji ihtiyacının etkisiyle bu alandaki yatırımlar sürüyor.
Akıllı binaların enerji sistemleri, bilgi teknolojilerinin desteğiyle kontrol ediliyor.
Etiketler: Akıllı Kent Enerji Enerji Tasarrufu Yüksek Teknoloji
Son Haberler
- 19:05
- 18:59
- 18:50
- 18:21
- 18:13
Sıradaki Haber
Milli savaş uçağını ASELSAN donatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz