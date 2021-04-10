Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, uygulamanın salgınla mücadele sürecinde başlatıldığını hatırlattı.

Koç, uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.

e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşlar, uygulama kapsamında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini isteyebiliyor.

İlk Ankara'da başlatıldı

Koç, hizmetin ilk olarak 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatıldığını hatırlattı.

Ali Taha Koç, yoğun talep gören hizmetin daha sonra Keçiören ilçesinde verildiğini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yayıldığını ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da İstanbul'da verilmeye başlandığını anlattı.

Yüz yüze kimlik doğrulaması yapılıyor

"65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti, nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı" bilgisini veren Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini anlattı.

Vatandaşlar, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirebiliyor.

Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor.