Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
401'inci Filo Bozdoğan'ı ateşledi
Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesinin test atışları başarıyla devam ediyor. MSB o anlara dair görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, test atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde, hava ikmali yapılan F-16'ların başarılı bir şekilde Bozdoğan füzelerini fırlatması yer alıyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii
Son Haberler
- 15:58
- 15:55
- 15:55
- 15:51
- 15:52
Sıradaki Haber
Akıncı'ya yerli radar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz