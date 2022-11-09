Meta, 11 bin çalışanını bir başka deyişye şirketin toplam personelinin yaklaşık yüzde 13'ünü işten çıkaracağını duyurdu.

CEO Mark Zuckerberg çalışanlara gönderdiği bir mesajda, "Çevrimiçi ticaret sadece önceki trendlere dönmekle kalmadı, aynı zamanda makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu" dedi.

Hisseleri bu yıl şimdiye kadar değerinin üçte ikisinden fazlasını kaybeden Meta, zilden önce yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

Şirket ayrıca isteğe bağlı harcamaları kısmayı ve işe alım dondurma süresini ilk çeyreğe kadar uzatmayı planlıyor. Ancak hamlelerden beklenen maliyet tasarrufunu açıklamadı.

Kuruluşundan bu yana gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarmalar

Şirket, Meta'nın kıdem tazminatı paketinin bir parçası olarak 16 haftalık baz ücret artı her hizmet yılı için iki ek hafta ve kalan tüm ücretli izinleri ödeyeceğini söyledi.

Şirkete göre, etkilenen çalışanlar ayrıca 15 Kasım'da hak kazanacakları ve altı ay boyunca sağlık sigortası kapsamına girecek hisselerini alacaklar.

Zuckerberg, bu yıl yaklaşmakta olan bir durgunluk konusunda alarm veren birkaç üst düzey ABD yöneticisi arasında yer alıyor. Ancak Meta'nın bazı yaraları kendi kendine açılmıştır.

Paylaşılan bir sanal dünya olan metaverse üzerine yapılan pahalı bir bahis, şirketin 2023 için 100 milyar dolarlık harcama tahmininde bulunduğunu gördü. Bu, Zuckerberg'in kendisinin on yıl içinde meyve vermesini beklediği yatırımlarla sabrını yitiren yatırımcılarda şüphe uyandırdı.

Şirket aynı zamanda TikTok'tan gelen sert rekabet ve Apple Inc'den (AAPL.O) gelen gizlilik değişiklikleriyle boğuşuyor ve dünya çapında düzenleyicilerin hedef tahtasında yer alıyor.

Meta'nın Eylül sonu itibarıyla 87 bin 314 çalışanı bulunuyor.