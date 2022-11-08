TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular hız kesmeden devam ediyor.

Başvuru tarihi 20 Kasım’da sona eren ve TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışması öğrencilere, uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor.

Yarışma kapsamında öğrencilerin tasarladıkları model uydu gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alışverişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor.

Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetişecek

Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlayan yarışmada birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL olmak üzere takımları toplamda 240 bin TL’lik ödül bekliyor.

Uzay teknolojilerinin millî olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânı sunarken dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

Uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden sonra katılımcılar model uydularını ve performanslarını TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında Aksaray’da düzenlenecek yarışma alanında sergileyecekler.

Cumhuriyetin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkuyu üçe katlıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak.

13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olacak.