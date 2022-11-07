Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğretmenler tarafından öğrencilerin gökbilimine ilgi duymasını sağlamak amacıyla öğrenci ve velilerin katılımıyla Ay ve gezegen gözlemi etkinliği düzenlendi.

'Gökyüzü Gözlem' etkinliği doğrultusunda öğrenciler, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’na ODTÜ Astronomi Topluluğu tarafından kurulan teleskop ile gökyüzünü inceledi.

Etkinlikte öğrenciler ve veliler teleskop ile Ay ve gezegenleri görme imkanı buldu. Öğrenciler lazer yardımı ile de takımyıldızlarının konumunu öğrendi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi’nde öğrencilere Güneş, Dünya, gezegenler, uzay olayları, uydular, galaksiler ve uzay olayları hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler aileleri ile birlikte teleskop ile Mars, Jüpiter, Satürn ve ayı gözlemledi.