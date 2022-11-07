Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Muğla ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Beklenen yağmur akşam saatlerinde başladı.

Yağmur yarımada genelinde zaman zaman etkili oldu ve yaklaşık 5 saat sürdü. Bodrum merkeze düşen yağmur miktarı metrekareye 41 kilogram, Turgutreis Mahallesi ve civarında ise 52 kilogram olarak ölçüldü.

Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi

Yağmur bazı noktalarda mazgalların doğal atıklardan tıkanmasına sebep oldu, kısa süreli taşmalar yaşandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluklara müdahale etti. Karaova, Yalıkavak, Bitez ve Turgutreis mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yağmurlarla birlikte yollara akan toprak parçaları ekiplerce temizlendi. Belediye ekipleri, Mazı Mahallesi İnceyalı yolu üzerine devrilen ağacı kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Zaman zaman kuvveti artan rüzgar nedeniyle bir ağaç Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki aracın üzerine devrildi. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekledi.