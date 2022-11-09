Twitter, Blue hizmetini satın alan kullanıcıların profilinde “Resmi” etiketine yer vereceğini açıkladı. Kullanıcıların hesapların gerçek olduğunu ayırt etmeye yardımcı olmak için başka bir onay işareti türü sunuyor.

Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, sosyal medya şirketinin bu yeni doğrulama özelliğini belirli hesaplara sunacağını açıkladı. Mavi tike sahip hesaplar, doğrulandıklarını belirtmek için “Resmi” etiketine sahip olacak.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Hangi hesaplar "Resmi" etiket alabilecek?

Crawford, yeni statünün yalnızca “hükümet hesaplarına, ticari şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere” verileceğini açıkladı.

The New York Times’a göre Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ara seçimler nedeniyle sözde ertelendikten sonra çarşamba günü 8 dolarlık Blue aboneliğini resmi olarak sunacak.

Twitter, Blue hizmetinin aylık ücretini ayda 4,99 dolardan 8 dolara yükseltecek.